Leur rêve de devenir une famille d'accueil brisé

Un couple de Larouche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est fait refuser de devenir famille d’accueil par les autorités de la santé parce que l’homme et la femme sont trop occupés.

Valérie Bouchard et son conjoint Dominic Gagnon veulent aider des enfants dans le besoin. Mais leur désir s’est effondré lorsqu’ils ont appris que leur candidature était rejetée par la Direction du programme jeunesse du CIUSSS, sous prétexte qu’ils bougent trop. La femme de 36 ans et l’homme de 39 ans sont des sportifs dans l’âme. Ils ont trois chiens, un chat et un cheval. Ils prétendent que deux aspects de leur réalité les ont pénalisés dans leurs démarches.

Processus

Au début de l’année 2018, ils ont entamé le processus pour devenir famille d’accueil. Ils ont assisté à des rencontres d’information, ont rempli plusieurs documents et ont reçu des intervenants dans leur maison, qu’ils appellent leur «petit coin de paradis». Ils ont fait des aménagements pour répondre aux normes et ont même préparé une chambre pour accueillir un jeune.

Le comité d’accréditation a étudié leur dossier lors d’une rencontre à la mi-août. Ils ont été avisés verbalement qu’ils ne cadraient pas dans le profil des familles recherchées. Aucune lettre officielle ne leur a été expédiée, selon leurs dires. Pourtant, les besoins en familles d’accueil sont criants au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une quarantaine de familles sont recherchées.

«Alors que la société prône l’activité physique et les saines habitudes de vie, on se fait dire qu’on est trop sportifs et que l’on n’est pas assez disponibles, déplore Valérie Bouchard. Nous sommes des gens actifs, nous aimons jouer dehors, nous pratiquons plein d’activités physiques et nous voulions qu’un enfant fasse partie de notre vie», ajoute Dominic Gagnon. Ce dernier était prêt à tout faire pour s’adapter à un enfant.

Animaux

Pendant le processus, le couple s’est aussi fait reprocher par une intervenante d’avoir des chiens et un chat à la maison. « Ça ne tient pas la route. La zoothérapie est tellement bénéfique », pointe le couple. « Il y a sûrement un enfant quelque part qui correspond à notre profil », insiste M. Gagnon.

Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, on explique que le couple manquait de souplesse. «Également, ils avaient peu de place pour s’adapter aux demandes des enfants. La ressource doit s’adapter au jeune ainsi qu’à ses besoins, et non l’inverse», mentionne le porte-parole, Marc-Antoine Tremblay.

Le couple a entrepris des démarches formelles pour obtenir l’intégralité de son dossier. Il n’écarte pas la possibilité de porter une plainte officielle par la suite.