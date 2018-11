Michel Lauzière invité par la reine à l'anniversaire du prince Charles

Le fantaisiste québécois Michel Lauzière a souligné à sa façon le 70e anniversaire du prince Charles, le 14 novembre, au palais de Buckingham.

Invité par la reine d'Angleterre, Élisabeth II, l'artiste a fêté l'héritier anglais en musique et en humour, présentant une nouvelle version de son numéro de salopette de klaxons devant quelque 250 invités de prestige.

Sa prestation, grâce à laquelle il a été possible d'entendre de grands airs classiques, s'est conclue avec un incontournable: «Happy Birthday».

En plus de membres de la famille royale britannique, de dignes représentants d'Europe et plusieurs célébrités ont plongé dans l'univers du Québécois, tout comme ceux de la soprano américaine Renée Fleming, le ténor britannique Alfie Boe, le violoniste américain Joshua Bell et les danseurs hongrois de Fricska, entre autres.

Véritable globe-trotter, Michel Lauzière a déjà joué devant public dans plus de 55 pays au cours de sa carrière. Durant les années 1970, il a formé le duo Les Foubrac avec Jean Roy.