Minorités visibles et ethniques: augmentation des embauches à la Ville

La Ville de Montréal a embauché dans la dernière année davantage de pompiers, de cols bleus, des brigadiers scolaires et d’autres professionnels issus des minorités visibles ou ethniques.

Le nombre d’embauches de pompiers est par exemple monté à 9,3 % d’octobre 2017 à septembre 2018, alors que ce taux était de 3 % pour la même période l’année précédente, selon les chiffres de la Ville présentés mercredi à la Commission sur les finances à l’hôtel de ville.

Du côté des cols bleus, les personnes engagées issues des minorités visibles ont grimpé de 22,5 % à 32,3 %, les brigades scolaires de 15,4 % à 25 %, et les professionnels généraux de 16 % à près de 30 %.

Des hausses d’embauches ont aussi été notées chez les professionnels scientifiques et les cadres administratifs.

Au total, plus de 30 % des embauches dans la dernière année représentaient des personnes issues de ces groupes, soit 794 personnes sur 2577, a précisé Josée Lapointe, directrice de la dotation, des talents et du développement organisationnel au Service des ressources humaines.

«Dans les emplois sous-représentés, on présentait les candidatures en premier des groupes visés et cela a donné que dans la majorité des catégories d’emplois, le pourcentage d’embauche a grandement augmenté. Tout cela est relatif en fonction du nombre d’embauches réelles qu’on fait», a-t-elle expliqué.

Mme Lapointe répondait au conseiller municipal Richard Deschamps, qui aurait aimé que des chiffres relatifs à l’embauche, et non pas seulement des pourcentages, soient indiqués pour mieux cerner cette augmentation. «On comprend qu’on augmente, mais on ne sait pas comment on évolue», a-t-il soutenu.