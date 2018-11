Petite enfance : les gouvernements doivent en faire plus, disent les Québécois

Une majorité de Québécois sont d’avis que le Québec n’en fait pas assez pour assurer le bon développement des enfants âgés de 0 à 5 ans.

C’est ce que révèle un sondage commandé par l’Observatoire des tout-petits, publié mercredi.

Les données recueillies par Léger indiquent que 62 % des Québécois estiment que l’on n’en fait pas assez au Québec pour assurer le bon développement des tout-petits. De plus, 87 % d’entre eux croient qu’il est important que le gouvernement du Québec en fasse plus pour favoriser le bien-être et le développement de ces enfants.

De plus, une importante majorité de Québécois estiment que les gouvernements municipaux doivent en faire davantage (76 %), ainsi que les employeurs (73 %).

«Ces données nous démontrent que les Québécois semblent conscients que les parents ne sont pas les seuls à jouer un rôle crucial auprès des tout-petits et que la mobilisation de tous les acteurs de la société est essentielle pour assurer le bon développement des enfants, et ce, dès la grossesse», a indiqué Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits, alors que la Grande semaine des tout-petits bat son plein.

Par ailleurs, l’importance qu’accordent les Québécois à la petite enfance semble avoir augmenté au cours des dernières années. En 2015, 60 % des sondés affirmaient que le développement des enfants de 0 à 5 ans devait être une priorité des décideurs publics; en 2018, 75 % des répondants ont dit être «assez d’accord» ou «tout à fait d’accord» avec cette affirmation.

Le sondage a été réalisé sur le web par Léger du 2 au 11 octobre 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 1260 Québécois, âgés de 18 ans ou plus, et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.