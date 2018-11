Quelle est la quantité de courrier accumulé à travers le pays?

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) met en doute mercredi les chiffres avancés par Postes Canada sur la quantité de courrier qui s’accumule dans les différents centres de tri à travers le pays.

La section locale de Toronto a contredit les chiffres avancés la semaine dernière. Postes Canada avait indiqué que dans cette métropole, 260 semi-remorques attendaient d'être vidés de leurs lettres et colis, et à Vancouver, plus d'une centaine. Le syndicat a revu ces chiffres à la baisse, affirmant qu’il y aurait plutôt 70 semi-remorques à Toronto.

«Comment ce courrier a-t-il pu disparaître du jour au lendemain?, a demandé Mike Palecek, président national du STTP. Nous sommes convaincus que Postes Canada a inventé une crise juste pour que le gouvernement intervienne.»

Plus tôt cette semaine, le syndicat représentant les postiers de Postes Canada a rejeté la trêve demandée lundi par la direction qui voulait que la grève tournante cesse jusqu’au 31 janvier.

Face aux retards qui s’accumulent en raison des débrayages de ses employés, Postes Canada a soutenu lundi par communiqué que l’absence de moyen de pression dès maintenant constitue la «dernière chance» pour traiter le courrier accumulé «avant que l'avalanche de colis des Fêtes ne frappe ses établissements».

La ministre fédérale du Travail, Patty Hajdu, a laissé entendre mardi qu'elle est fin prête à déposer prochainement une loi spéciale pour mettre un terme aux grèves tournantes des employés syndiqués de Postes Canada.

D'autre part, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) soutient que les moyens de pression entamés le 22 octobre pèsent sur les finances des PME canadiennes. Des propriétaires ont noté que plusieurs commandes étaient livrées avec du retard.