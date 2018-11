Qui devrait être élu personnalité de l’année du magazine Time? S’il n’en tenait qu’à Donald Trump, personne d’autre que lui-même ne pourrait s’y retrouver!

C’est la réplique que le président des États-Unis a servi aux médias tout juste avant de quitter la Maison-Blanche pour le congé de l’Action de grâce américaine qui s’amorce.

«C’est une décision qui appartient à Time. Ils m’ont déjà choisi par le passé. Et je ne peux pas imaginer quelqu’un d’autre que Trump. Pouvez-vous imaginer quelqu’un d’autre que Trump? Passez une belle soirée!», a-t-il lancé aux journalistes.

Une réponse qui a ramené à la mémoire de Paul Larocque une phrase d’Yves Michaud, ex-député du Parti québécois, lorsqu’on lui avait mentionné que l’humilité n’était pas sa force.

«L’humilité est une vertu mineure que je n’ai pas la prétention de maîtriser», avait répondu le politicien, a rappelé l’animateur.

Cela dit, alors que l’attention s’est transportée mercredi vers une chicane entre Trump et le juge en chef de la Cour suprême, le correspondant de TVA Nouvelles à Washington Richard Latendresse souligne qu’on ne parle plus du passe-droit accordé par la Maison-Blanche au prince héritier saoudien et à son pays dans le dossier du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Voyez l’extrait complet de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.