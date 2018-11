«Ralph brise l’Internet»: une gigantesque infopub

Avec le premier «Ralph», Disney a involontairement ouvert une boîte de Pandore que les studios n’ont pu refermer pour le deuxième.

Dans les nouvelles aventures, Ralph (voix de Philippe Laprise au Québec), costaud de jeu vidéo, et sa grande amie Vanellope (voix de Catherine Brunet) se rendent dans l’Internet. C’est que le volant du jeu «Sugar Rush» est cassé et que le propriétaire de l’arcade n’a pas les moyens de le remplacer. Profitant de la nouvelle installation du Wi-Fi, nos deux amis vont tout faire pour se procurer l’accessoire sur un populaire site de ventes aux enchères.

L’Internet, vu par les cinéastes Rich Moore et Phil Johnston ainsi que la coscénariste Pamela Ribon, est une mégalopole grouillante qui n’est pas sans rappeler celle du premier film «Lego». Les internautes s’y activent, la myriade de services offerts est représentée par des gratte-ciels sur lesquels se trouvent des logos de compagnies (on trouve même, en français, celui d’un site de rencontres).

Dans la mesure où le scénario se concentre sur un site de vente aux enchères, son nom est prononcé un nombre incalculable de fois, de la même manière que la quasi-totalité des plans de caméra contient un logo (ou la partie d’un logo) ou un nom de compagnie. Impossible, dans ce nouveau monde de Ralph, d’échapper au marketing, placement de produits et autre tactique pour allécher le consommateur.

Protéger les enfants

Alors que nos voisins américains comptent sur l’autorégulation de ce marché juteux, le Québec – à l’instar de plusieurs autres pays – a choisi d’interdire «la publicité à but commercial destinée aux enfants âgés de moins de 13 ans».

Voir l’une des princesses Disney – les scènes avec les héroïnes des studios de la souris sont les meilleures du long métrage – tenir un breuvage chaud estampillé d’une moitié de logo d’une chaîne de cafés est dérangeant. Voir s’immiscer dans l’intrigue les superhéros et autres Stormtroopers ou C-3PO – logos des studios inclus – du conglomérat Disney, est tout aussi gênant.

Par ailleurs, la morale de «Ralph brise l’Internet» est ambiguë. Si l’amitié est célébrée, Ralph choisit de tourner des vidéos afin de gagner l’argent nécessaire à l’achat du volant. Évidemment, il lui faut obtenir des «j’aime» – même s’il doit les voler à des internautes au regard absent – en proposant le contenu le plus populaire possible... et en pariant sur un effet de «buzz», aussi transitoire qu’abrutissant.

Depuis sa création en 1923, Disney a toujours su créer des contenus dont l’attrait dépassait les frontières des États-Unis. Ce n’est désormais plus le cas. Si ce dernier-né génère des rires chez les adultes possédant le recul et l’esprit critique nécessaires à l’appréciation des plaisanteries et clins d’oeil, est-il souhaitable que de jeunes enfants y soient soumis? Voilà une question à laquelle seuls les parents peuvent répondre.

Note: 1,5 sur 5