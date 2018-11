Stages rémunérés: la contestation étudiante s’intensifie

La grève des étudiants de cégep et d’université continue: mercredi sera la journée culminante de ce mouvement de contestation alors qu’une trentaine d’associations étudiantes prendront part à des manifestations prévues un peu partout dans la province.

À Montréal, un grand rassemblement est prévu dès 15 h à la place Émilie Gamelin.

Depuis lundi matin, plus de 54 000 étudiants sont en grève pour exiger que le gouvernement québécois mette en place un plein salaire et des conditions de travail convenables pour les étudiants en stage.

«La revendication portée par les étudiant.es en grève cette semaine est la rémunération et non la compensation, idée que le ministre de l’Éducation semble privilégier. De plus, il est important de rappeler que les associations avec lesquelles il discute, les associations nationales, n’ont pas les mêmes revendications que les étudiant.es en grève», a indiqué Sandrine Boisjoli, militante de la Campagne sur le travail étudiant (CUTE).

«L’État, qui accueille une très grande part de ces stagiaires, se pose en allié du travail gratuit et continu l’exploitation de ces milliers de femmes. C’est pourquoi la rémunération des stages est primordiale afin de revaloriser ces professions, mais aussi de combler la pénurie de travailleur.euses dans ces domaines en offrant de meilleures conditions de travail», a pour sa part déclaré Stéphanie Delmas, également militante du CUTE.

Pour faire connaître leurs revendications, les étudiants mettront en place des piquets de grève jusqu’à la fin de la semaine.