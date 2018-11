«The Front Runner»: Hugh Jackman au cœur d'un scandale sexuel

En 1987, le sénateur américain Gary Hart, auquel Hugh Jackman prête ses traits dans «The Front Runner», brigue l’investiture démocrate. Mais le scandale ne tarde pas à éclater.

Après une courte introduction sur l’investiture démocrate de 1984 remportée par Walter Mondale, défait à l’élection présidentielle par Ronald Reagan, le long métrage de Jason Reitman se déplace en 1987.

Gary Hart (Hugh Jackman, probablement nommé aux Oscars pour ce rôle), grand favori, décide à nouveau de se lancer dans la course. Enfant chéri des démocrates, politicien articulé et partisan de l’instauration de programmes sociaux, il risque fort d’être le prochain président. En effet, selon tous les analystes et journalistes, George Bush ne fait pas le poids face à un sénateur plus jeune, plus dynamique et plus engageant. Par contre, comme le prévient le long métrage, «il peut s’en passer des choses en trois semaines».

Hart annonce sa candidature aux primaires démocrates, entouré de sa femme Lee (Vera Farmiga) et de leurs enfants. Le couple s’est déjà séparé dans le passé et des rumeurs circulent à l’effet que le sénateur ne dédaigne pas les aventures extraconjugales. Comme le souligne Ben Bradlee (Alfred Molina), directeur du «Washington Post», le politicien n’est pas le premier, il ne sera pas le dernier et le public n’en a cure, alors qu’Ann Devroy (Ari Graynor, vue dans l’excellente série «I'm Dying Up Here»), employée de la publication, est d’avis que les politiciens doivent être tenus responsables de leurs écarts personnels.

Ces deux visions s’affrontent, celle de la jeune femme l’emportant au vu de l’évolution des mœurs. C’est dans ce contexte que Tom Fiedler (Steve Zissis), journaliste au «Miami Herald» découvre que Gary Hart a une aventure avec une certaine Donna Rice (Sara Paxton). Il suit le sénateur, s’embusque devant sa maison, est témoin des faits et publie la nouvelle. Pendant ce temps, A.J. Parker (Mamoudou Athie), reporter au «Washington Post», suit cette affaire d’adultère et la couvre pour le compte de son quotidien. La suite est connue: Gary Hart se retirera de la course et de la politique.

Un peu comme «Le Post», «The Front Runner» présente une version désincarnée des événements. Qui est Gary Hart, l’homme? On ne le saura pas, car le propos de Jason Reitman, coauteur du scénario adapté de l’ouvrage de Matt Bai «All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid», n’est pas là. Le cœur de la réflexion réside dans la manière dont Gary Hart a lui-même participé à sa chute. Le cinéaste, pas plus que le scénario, ne prend parti, chaque camp ayant des arguments légitimes.

Le cinéaste de «Juno» et de «Tully» signe-t-il ici une grande œuvre? Non, mais elle est suffisamment solide pour créer un «buzz» pré-Oscars.

Note: 3 sur 5