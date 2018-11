Un message pour le quatrième trio

Au terme de la défaite face aux Capitals de Washington, lundi, Claude Julien avait clairement fait part de son insatisfaction à propos du travail de son quatrième trio. En rappelant Michael Chaput et en l’insérant dans la formation, mercredi soir au New Jersey, à la place de Matthew Peca, l’entraîneur du Canadien de Montréal souhaite lancer un message.

«C’est la position de centre qui change ce soir [mercredi], mais tout le monde [sur ce trio] devrait être sur le bout des orteils s’il veut continuer à faire partie de la formation, a déclaré Julien. On se fait marquer des buts, on ne fait pas le travail qu’on devrait faire défensivement.»

«On s’attend à un peu plus de notre quatrième trio. Ce n’est pas nécessairement de compter des buts. On ne peut pas accorder des buts de la façon dont on se les fait marquer quand ils sont sur la glace», a-t-il ajouté.

En 18 matchs avec le Rocket de Laval, l’attaquant de l’île Bizard a inscrit sept buts et trois mentions d’aide. Il a déjà une certaine expérience de la Ligue nationale, puisqu’il a déjà joué 135 matchs (77 avec les Canucks de Vancouver et 58 avec les Blue Jackets de Columbus).

«Je veux amener du "momentum" à l’équipe. En jouant au centre de la quatrième ligne, je me retrouve avec [Nicolas] Deslauriers qui travaille fort et qui n’a jamais peur d’aller dans les coins, en plus de [Charles] Hudon qui est super intelligent. Donc, on peut être efficace et former un bon trio», a indiqué Chaput, quelques heures avant son premier match dans l’uniforme du Canadien.

Meilleurs que leur fiche

Les Devils du New Jersey traversent une période difficile. Ils n’ont remporté que trois de leurs 11 derniers matchs. Toutefois, en neuf rencontres à domicile, ils n’ont subi qu’un seul revers en temps règlementaire (6-1-2).

Julien s’assurera de rappeler à ses joueurs l’importance de ne pas prendre cet adversaire, dernier de l’Association de l’Est en compagnie des Penguins de Pittsburgh, à la légère.

«C’est une équipe qui travaille extrêmement fort dans les deux sens de la patinoire. Sa contre-attaque est très bonne et ses replis défensifs sont efficaces. C’est difficile à croire qu’ils sont si loin dans le classement, car ils jouent beaucoup mieux que ce que leur fiche indique», a mentionné le Franco-Ontarien.

En l’absence de Noah Juulsen, victime d’une fracture au visage lundi, Xavier Ouellet réintégrera la formation. Carey Price affrontera Keith Kinkaid.

Formation prévue mercredi soir

Attaquants

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Shaw

Agostino-Kotkaniemi-Lehkonen

Deslauriers-Chaput-Hudon

Défenseurs

Benn-Petry

Schlemko-Reilly

Ouellet-Mete

Gardien

Price

Niemi