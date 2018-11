Un meurtre sauvage impuni 17 ans plus tard

Il y a 17 ans, la Sherbrookoise Louise Chaput était sauvagement assassinée au mont Washington, dans le New Hampshire, un crime demeuré impuni à ce jour.

La psychologue de 52 ans, qui travaillait depuis peu pour le Centre de détention de Sherbrooke, s'y était rendue pour faire des ascensions en solitaire.

Portée disparue par ses proches le 20 novembre 2001, son corps avait été retrouvé deux jours plus tard, enseveli sous un tas de branches en bordure d'un sentier de randonnée.

Elle avait été poignardée à plusieurs reprises avec un couteau, quelques heures à peine après son arrivée. Certains de ses effets personnels n’ont jamais été retrouvés.

Au fil des ans, plusieurs témoins ont été rencontrés, mais ces entrevues n’ont jamais débouché sur une arrestation.

Le mystère entourant sa mort persiste toujours après toutes ces années, mais les enquêteurs de l'escouade des crimes non résolus du New Hampshire et le procureur général de l'État assurent qu’ils continuent de fouiller pour trouver le meurtrier.