Un petit garçon de 7 ans devient policier

Le plus jeune agent du service de police de la ville de Bellaire, au Texas, a prêté serment mardi.

L’officier Boatwright a mérité ce statut honorifique après avoir fait preuve d’un courage et d’une résilience incroyable dans sa lutte contre le cancer.

Âgé d’à peine sept ans, Max Boatwright a combattu une tumeur au cerveau et une leucémie et est actuellement en rémission. Il a récemment subi une greffe de moelle osseuse.

Pourquoi veut-il devenir policier plus tard?

«Parce que je veux attraper les méchants comme le Joker», a répondu le gamin.

Capture d'écran CNN

Pendant une journée complète, il a donc épaulé les policiers de Bellaire et a même intercepté un automobiliste pour excès de vitesse à qui il n’a finalement remis qu’un avertissement.

Son père, Trey Boatwright, a déclaré que l’expérience a été très enrichissante pour Max.

«Il aime la police, il aime Batman, les super héros et les pompiers», a-t-il dit.

C’est l’organisation sans but lucratif Stuff the Sleigh qui a rendu possible cette journée.