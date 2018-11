Un restaurateur au grand cœur à Mont-Laurier

Indigné de voir des gens fouiller dans les poubelles de son restaurant pour se nourrir, un homme d’affaires au grand cœur, à Mont-Laurier, a décidé de leur offrir de vrais repas.

«On a vu des gens dans nos poubelles, raconte Tony Zobolas, propriétaire du restaurant, en entrevue avec TVANouvelles.ca. Au début, on n’a rien dit. C’était presque tous les jours. Une personne ou deux qui fouille dans les poubelles pour manger. C’était un peu inacceptable de voir ça tous les jours.»

Pour ce faire, il a apposé une affiche tout près de son conteneur à déchets.

«Pour ceux qui fouillent dans nos ordures, tous les jours pour trouver à manger, vous êtes humains et vous méritez mieux, peut-on y lire. Alors, entrez dans notre restaurant durant les heures d’ouverture et nous vous fournirons un plat à manger et quelque chose à boire sans question.»

Ces gens ont alors répondu à l’appel et se sont présentés à l’intérieur de son Thaï Express pour y déguster un vrai repas.

«Ils ont eu à manger, à boire. Ils ont presque pleuré quand ils ont vu ça, relate M. Zobolas. Ils m’ont dit qu’ils n’ont jamais vu ça dans leur vie.»

Pour lui, il était «inacceptable» de voir que des gens dans le besoin n’étaient pas en mesure de manger convenablement.

«Les chiens ne mangent même pas dans les poubelles, souligne M. Zabolas. Ce n’est pas acceptable de voir ça. Ça nous coûte un peu plus, mais on aide quelqu’un qui en a vraiment besoin. «Ça fait du bien. On est content de voir que les gens viennent manger.»

Même s’il dit ne pas avoir posé ce geste «pour avoir de l’attention», l’initiative a été saluée par des milliers de personnes qui ont vu une photo de cette affichée publiée sur la page Facebook «Spotted : Mont-laurier et le Nord».

«On a des appels de plein de monde, souligne M. Zobolas. On reçoit des clients de partout depuis une semaine qui viennent nous encourager pour ça. Il y a eu des partages en Alberta, en Suisse. On est fier de ce qu’on fait.»