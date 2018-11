Une nouvelle étape franchie pour une éventuelle loi spéciale

La ministre du Travail, Patty Hajdu, a annoncé le dépôt d'une notice de 48 heures, une étape obligatoire pour l'adoption d'une éventuelle loi spéciale qui forcerait le retour au travail des employés de Postes Canada.

«Je ne veux vraiment pas avoir à utiliser une loi de retour de travail», a plaidé la ministre Hajdu lors d'un bref point de presse, mercredi, à Ottawa.

«Je dois faire ce qui est bon pour ce pays et je dois faire ce qui est bon pour les travailleurs de ce pays. Comme ministre du Travail, je trouve que les deux partis ont eu une très longue période pour s'entendre et nous allons prendre des mesures s'ils ne peuvent y parvenir», a cependant poursuivi la ministre, sans vouloir indiquer combien de jours elle compte laisser à Postes Canada et au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) pour s'entendre.

Mardi soir, la ministre a annoncé le prolongement du mandat du médiateur spécial nommé par le gouvernement, Morton Mitchnick, dans l'espoir de faire débloquer les négociations. «Nous allons donner à M. Mitchnick le temps dont il a besoin. Il va me donner des mises à jour régulièrement, mais je dois voir des avancées importantes et marquantes dans ce dossier», a prévenu l'élue libérale, mercredi.

«C'est une période très occupée de l'année. Les gens comptent sur Postes Canada pour livrer des colis», a réitéré la ministre.

Courrier accumulé

Selon Postes Canada, plusieurs centaines de remorques pleines de courrier se sont déjà accumulées dans ses différents centres de tri en raison des grèves tournantes du STTP. La Société d'État assure qu'elle ne parviendra pas à reprendre le dessus sur le travail accumulé avant les Fêtes si elle ne s'entend pas rapidement avec ses employés, ce qui pourrait entraîner des retards de livraison pour les Canadiens.

Cependant, le STTP a mis en doute cette affirmation, mercredi. «La section locale de Toronto du STTP signale qu’il n’y a pas des centaines de remorques de courrier accumulé, comme l’a mentionné Postes Canada, mais plutôt environ soixante‐dix, qui pourront probablement être vidées en quelques jours», a avancé le syndicat par communiqué.

«Nous sommes convaincus que Postes Canada a inventé une crise juste pour que le gouvernement intervienne. Si c’est le cas, c’est un grave problème, qui ne fera qu’empoisonner davantage le milieu de travail et les relations de travail pendant de nombreuses années», a poursuivi le président national du STTP, Mike Palecek.