Une peine «décevante», déplore une victime

L’une des victimes du Dr Yvan Fortin, qui a été condamné à six mois d’emprisonnement dans la collectivité pour agression sexuelle sur dix de ses employés, dénonce la peine imposée au pionnier de l’implantologie dentaire qui pourra, selon elle, poursuivre une vie normale.

En entrevue au Québec matin sur les ondes de LCN, Adèle (nom fictif) est revenue sur ce qu’elle a subi alors qu’elle était assistante dentaire au même endroit qu’Yvan Fortin.

«Normalement, la position de travail du chassé-croisé, où il y a une jambe de chaque personne qui est croisée, ça arrête au genou. Malheureusement, c’est allé plus loin. Il y a eu attouchement sexuel de la part du dentiste pendant les chirurgies ou les traitements», raconte la femme.

«Au début, on n’en parle pas. On se dit : est-ce que c’est moi? On se remet en question, mais quand on en parle on se rend compte que c’est fait at large aux employés de la clinique», poursuit-elle.

Adèle précise que plusieurs victimes ont été en arrêt de travail alors qu’«insomnie», «anxiété» et «colère» faisaient partie du quotidien. D’autres ont tout simplement décidé de changer de métier.

«Quand vous embarquez dans votre auto, le matin, et que vous vous demandez quelle sorte de journée vous allez passer et que vous vous dites que vous ne vous laisserez pas faire, mais que vous vous laissez faire par peur de l’autorité de cette personne», se souvient Adèle.

Bien qu’elle estime que la Couronne a fait «un travail exceptionnel» dans ce dossier, la victime d’Yvan Fortin affirme qu’elle n’est «pas d’accord» avec la peine prononcée.

«Je comprends le fait que les gens se disent qu’il y a pire que ça, mais de le vivre et de penser que cette personne-là va continuer à vivre quand même une vie normale en pouvant peut-être travailler et donner des conférences, dans ma tête, c’est impossible.»

«Ils veulent que les gens dénoncent, mais quand on voit des sentences comme ça, c’est un peu décevant. Mais je continue à dire que les gens devraient dénoncer ne serait-ce que pour la satisfaction de le faire», conclut Adèle.