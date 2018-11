7 gadgets originaux à offrir en cadeau

La saison des Fêtes approche à grands pas et déjà, plusieurs consommateurs sont à la recherche du cadeau parfait à offrir à leurs proches, particulièrement ceux qui accumulent les gadgets technos.

L’année dernière, à pareille date, le Google Home était sur toutes lèvres. Cette année encore, les haut-parleurs intelligents devraient encore retenir l’attention. Les experts prévoient également une grande popularité pour les écouteurs sans fil comme les Apple AirPods ou les Bose SoundSport Free, deux excellents vendeurs en magasins.

Les télévisions 4K et à haute-définition risquent également de se retrouver sur de nombreuses listes de cadeau, comme certains incontournables – le iPhone et le iPad, pour ne nommer que ceux-là.

Mais pour ceux qui cherchent à mettre un cadeau techno original sous le sapin, voici une liste de produits à considérer.

Sonos One

Prix : 220 $

Si le Google Home et l’Amazon Echo sont les haut-parleurs intelligents les plus populaires et connus sur le marché, le Sonos One ne devrait pas être écarté pour autant. Petit, mais puissant, il produit un son spectaculaire et peut être lié aux autres haut-parleurs de votre maison pour créer une chaîne stéréophonique intégrale. Le Sonos One utilise l’assistant vocal Alexa, ce qui lui permet de comprendre vos commandes et devrait aussi ajouter l’assistant Google à son système d’ici la fin de l’année.

Tasse chauffante Ember

Prix : 105 $

La tasse chauffante Ember peut vous paraître inutile jusqu’à ce que vous vous rappeliez toutes les fois où vous avez dû, ou auriez aimé, réchauffer votre café ou votre thé. En téléchargeant une application, vous pourrez modifier la chaleur de la tasse à une température entre 48 et 62 degrés Celsius.

Prise intelligente WeMo Mini

Prix : 40 $

Peu de gadgets permettent une introduction aussi efficace à l’univers des maisons connectées que la prise intelligente WeMo Mini. La prise permet d’allumer ou d’éteindre des appareils depuis une application mobile, voire de le faire automatiquement grâce à des commandes préenregistrées. Par exemple, vous pourrez connecter votre percolateur à votre réveil-matin pour qu’il se déclenche dès l’alarme matinale.

Sonnette Nest Hello

Prix : 230 $

Le phénomène des sonnettes de porte connectées est en pleine explosion et le modèle Nest Hello de Google est, selon plusieurs experts, le plus performant sur le marché. Lorsqu’un individu sonne à votre porte et que vous disposez également d’un Google Home, une vidéo en direct se projettera sur votre écran. Une notification sera également envoyée sur votre téléphone intelligent. Sans oublier que le modèle permet aussi de mettre en sourdine la sonnette.

Cahier de notes réutilisable Rocketbook d’Everlast

Prix : 30 $

Voilà l’une des idées cadeaux les plus originales sur le marché et destinée aux nostalgiques des bons vieux de cahiers de notes désirant amorcer un virage numérique. Le Rocketbook, un «cahier de notes» spirales, fonctionne à l’aide d’un crayon FriXion et permet d’écrire ce que vous désirez dans les pages du cahier. L’application mobile Evernote sauvegarde ensuite les notes écrites pour vous permettre d’effacer et de recommencer.

Clavier USB Qwerkywriter S

Prix : 302 $

Autre appareil destiné aux nostalgiques, le Qwerkywriter S procure aux écrivains en herbe la possibilité de se sentir comme Ernest Hemingway, mais devant un écran d’ordinateur. Ce clavier reprend le style et la sensation d’une bonne vieille machine à écrire, tout en se branchant à l’aide d’un câble USB dans un ordinateur ou même dans un téléphone intelligent.

Haut-parleur pour la douche VicTsing

Prix : 19,50 $

Un haut-parleur certainement de qualité inférieure à plusieurs sur le marché, le VicTsing est néanmoins idéal pour ceux qui s’imaginent sur les plus grandes scènes du monde lorsqu’ils sont sous la douche. Chantez vos plus grands succès sans craindre de ruiner votre haut-parleur sans fil grâce à son imperméabilité. Mise en garde : bien qu’il soit imperméable, ne le submergez pas dans l’eau.