Une simple facture d’hydroélectricité a créé tout un choc entre Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau sur le plateau de «La Joute», jeudi.

On apprenait jeudi qu’Hydro-Québec enverrait dorénavant des factures unilingues anglophones aux 400 000 consommateurs qui l’ont demandé, rompant avec une tradition de 25 ans d’offrir à ces clients des documents bilingues.

«C’est comme ça qu’on commence à être colonisé», a déclaré Caroline St-Hilaire, donnant le ton à une série d’échanges musclés entre les deux jouteurs.

«Si une société d’État ne parle pas en français à son monde, on part de loin, poursuit-elle. Si elle n’envoie pas le message que la langue au Québec, c’est le français, ne demandez pas aux entreprises de faire le contraire et ne demandez pas aux gens qui viennent d’ailleurs d’apprendre le français parce qu’ils vont se dire “pourquoi j’apprendrais le français? Hydro-Québec me parle en anglais”.»

L’analyste politique espère d’ailleurs «de tout son cœur» que François Legault dénoncera cette situation, soulignant qu’il perdrait toute crédibilité en matière linguistique s’il ne le faisait pas après avoir été faire la morale à l’Ontario sur le sujet la semaine dernière.

«J’espère que François Legault a d’autres chats à fouetter que de se scandaliser de ça», a rétorqué Jonathan Trudeau.

«C’est encore la théorie des “petits pas”, comme si chaque petit pas mènerait à la disparition du peuple francophone. On parle de la lecture d’une facture Caroline, une facture! Toi tu dis que les Québécois anglophones ont le droit de recevoir du courant chez eux, mais n’ont pas le droit de savoir pourquoi ils payent, c’est ça ta logique!», a continué le jouteur, rappelant que c’est à la suite d’un sondage auprès des clients d’Hydro-Québec que la société d’État a décidé d’envoyer une facture unilingue anglophone à ceux qui l’ont demandé.

Caroline St-Hilaire, elle, exige qu’une facture bilingue soit plutôt envoyée, comme c’était le cas auparavant.

Voyez le débat animé entre les deux jouteurs dans la vidéo ci-dessus.