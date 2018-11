Coke et GHB, un cocktail inquiétant sur la route

Une évaluation sur deux révèle la présence de stimulants chez les conducteurs à Montréal, ce qui en fait de loin la catégorie de drogue la plus souvent repérée.

«On vit dans une société de surperformance dans laquelle il faut travailler beaucoup tout en ayant une vie sociale animée. Alors, certains prennent une ligne de cocaïne pour contrer la fatigue avant de prendre le volant», analyse la sergente Annie Messier, qui dirige l’unité MÉD.

Celle-ci pointe également l’utilisation importante d’amphétamine et de méthamphétamine.

«La personne qui prend un stimulant se croit meilleure en tout, elle se montre arrogante, y compris au volant. C’est le genre de comportement qui attire l’attention de nos patrouilleurs», prévient Mme Messier.

Routine infernale

Au total, les évaluateurs peuvent déceler sept catégories de drogue.

«On se rend compte que, même si on en parle beaucoup et même si on note une augmentation récente, le cannabis n’est pas notre seule inquiétude», ajoute-t-elle.

Outre les stimulants, on trouve, dans près d’un quart des cas, des dépresseurs, comme du GHB, ou des médicaments d’ordonnance, tels que l’Ativan ou le Celexa, utilisés de façon abusive.

«On retrouve, dans de nombreux cas, un mélange de stimulant et de dépresseur, indique Nathalie Valois, agente de liaison du SPVM. On peut penser que les gens qui sont sous stimulants ont besoin de dépresseurs pour dormir. Ça devient une routine infernale.»

Pas de limite claire

Depuis le 17 octobre dernier, date de la légalisation du cannabis, le gouvernement fédéral a établi un nouveau seuil, soit 2 ng/ml de THC dans le sang, à partir duquel une personne est considérée être sous influence du pot.

«Mais la communauté scientifique est partagée sur le seuil minimal à partir duquel on est sous l’influence du cannabis, explique le pharmacologue Mohamed Ben Amar. On peut parler de probabilité, mais pas de certitude comme c’est le cas avec l’alcool.»

On peut détecter du THC dans le sang quelques heures après la consommation, mais des traces sont décelables dans les urines jusqu’à cinq semaines après la consommation.

La Société de l’assurance automobile du Québec recommande de ne pas conduire dans les cinq heures après avoir fumé du cannabis et dans les six à sept heures après en avoir ingéré.

On compte 52 hommes parmi les conducteurs décédés chez qui des traces de cannabis ont été décelées.

La moyenne d’âge chez les conducteurs décédés chez qui des traces de pot ont été décelées est de 33 ans.