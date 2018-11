Le gouvernement de Justin Trudeau a de nouveau renoué avec les déficits dans sa dernière mise à jour économique, mercredi, donnant le ton pour la ligne du parti en vue des prochaines élections fédérales.

«Dans la stratégie des libéraux, on n’en est plus à dire qu’on assume les déficits, on en fait un point d’honneur. On a basculé. On n’est même plus gênés», évoque l’analyste politique Emmanuelle Latraverse.

Selon elle, les libéraux ont fait ce choix pour ne pas donner des munitions aux conservateurs qui les accusent d’être irresponsables avec l’argent des contribuables.

«Si l'on se met à être gêné d’avoir des déficits budgétaires, de mettre un horizon pour y remédier, ça accrédite la thèse des conservateurs que c’est grave et que c’est la fin du monde», souligne l’analyste.

Elle note également que les libéraux ont le beau jeu d’affirmer que les déficits ont été payants et efficaces puisque l’économie canadienne fonctionne actuellement à plein régime.

Reste que des questions subsistent, prévient Thomas Mulcair.

«On parle d’ajouter 100 milliards de dollars sur le dos des générations futures, qui ont déjà toute une dette environnementale et sociale. C’est l’essence même de notre obligation de développement durable que de donner aux générations futures une meilleure situation que ce qu’on a eu», déplore-t-il, ajoutant que le gouvernement a accumulé des déficits dix fois plus importants que ce qu’il avait promis en début de mandat.

