En fait-on assez pour enrayer la fraude alimentaire?

Sait-on vraiment ce qu'on mange? La fraude alimentaire est un véritable fléau au pays, qu'on parle d'aliments périmés réemballés, de l'huile végétale ajoutée à de l'huile d'olive ou encore de la craie et du colorant vendus comme du curcuma.

Une nouvelle étude sur la fraude alimentaire, réalisée par le CIRANO en collaboration avec l'INAF (Université Laval) et le CRIBIQ, lève le voile sur les perceptions et les préoccupations des producteurs et des distributeurs alimentaires.

L'étude menée auprès de quelque 400 entreprises canadiennes révèle qu'à peine 43% des acteurs de l'industrie agroalimentaire ont confiance dans leurs habilités à reconnaître un cas de fraude.

De plus, près de la moitié des distributeurs pensent avoir déjà été victimes de fraude alimentaire.

Les répondants admettent, dans une proportion de 34%, avoir une connaissance faible de la réglementation fédérale encadrant ce type de fraude.

Fait inquiétant, à peine 39% des entreprises préviendraient les autorités fédérales ou provinciales si elles suspectaient un risque de fraude de la part de leur fournisseur.