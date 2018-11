Environ 32 000 postes de plus à combler au Québec que l’an dernier

Le Québec avait au deuxième trimestre de 2018 quelque 32 000 postes de plus à pourvoir qu’à la même époque l’an dernier.

C’est ce que révèlent des données rendues publiques par l’Institut de la statistique du Québec, jeudi.

Le nombre de postes vacants au Québec atteignait en moyenne 116 440 au deuxième trimestre. Depuis que les données sont compilées en 2015, c'est la première fois que ce nombre dépasse la barre des 100 000 postes vacants en moyenne au cours d'un trimestre.

Le pourcentage des postes à pouvoir au Québec est similaire à celui ailleurs au pays. Au Québec, 3,2 % des emplois sont à combler, alors que la moyenne canadienne se situe à 3,5 %, celle de l’Ontario à 3,3 % et celle de la Colombie-Britannique à 4,7 %.

La moitié des postes à combler au Québec se trouve dans deux régions administratives, soit Montréal et la Montérégie. Toutefois, c'est dans la Capitale-Nationale que le taux de postes vacants est le plus élevé (3,9 %). C'est également dans cette région que le taux a augmenté le plus au cours de la dernière année (+ 1,7 %).

Quant aux secteurs de l’économie où ces emplois sont à pouvoir, la fabrication arrive en tête avec 16 630 postes, suivie par le commerce de détail (14 605), le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (13 570) et les services d’hébergement et de restauration (12 820).

Ces résultats sont tirés de l'article intitulé «Portrait des postes vacants au Québec au deuxième trimestre de 2018» publié jeudi par l'Institut de la statistique du Québec.