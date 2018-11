Gap fermera plusieurs magasins après une baisse de ses ventes

La marque Gap a vécu des derniers mois particulièrement difficiles alors que ses ventes ont chuté de 7% au cours du dernier trimestre, par rapport à la même période l’an dernier, selon les résultats dévoilés mardi.

Gap, considérée comme l’une des marques les plus cool aux États-Unis il y a une vingtaine d’années, a perdu beaucoup de sa clientèle et s’est fait prendre des parts importantes de parts de marché par de nouveaux venus.

Gap a bâti sa réputation sur quelques morceaux fétiches: ses t-shirts, cols roulés, ses jeans, et ses «basics». Ses classiques ont toutefois dû affronter un marché de plus en plus compétitif, avec la venue de H&M, notamment, rapporte CNN.

Selon un analyste en commerce de détail, Gap dictait la mode il y a 20 ans, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. «Aujourd’hui tout le monde avec un compte Instagram peut se donner le droit d’imposer sa mode», explique Simeon Siegel à CNN.

Le chef exécutif de Gap, Art Peck a admis lors d’une conférence téléphonique mardi que la compagnie a tenté de résoudre ses problèmes en offrant plus de choix en magasin. Pour y arriver, la marque s’est attaquée à de nouveaux marchés pour augmenter ses ventes.

«Nous avons croisé nos doigts et avons espéré que la croissance nous permettrait de régler nos problèmes», a indiqué M. Peck. Les dirigeants de l’entreprise ont toutefois compris qu’elle était devenue trop grosse.

La compagnie a élaboré un nouveau plan agressif qui consistera à fermer les magasins qui performent le moins bien.

Old Navy roule sur l’or

Si Gap a du mal au cours des dernières années, ses filiales Old Navy et Banana Republic vont plutôt bien.

Les ventes d’Old Navy ont augmenté de 5% au dernier trimestre et des nouveaux magasins ouvriront dans les prochains mois. Les ventes doivent atteindre 10 milliards de dollars dans les années à venir.

«La direction a perdu la trace de ses clients et de sa concurrence», a déclaré Wendy Liebmann, directrice du cabinet de conseil WSL Strategic Retail.

Gap a perdu le contact avec les baby-boomers, qui ont grandi au sein de la marque et la marque n’a pas réussi à attirer les jeunes de la génération Y qui décident des tendances de la mode. En même temps, des détaillants tels que Levi's, Target, H&M et Zara ont attiré les clients de Gap avec des prix plus bas et des styles plus tendances.

«Ils se sont même cannibalisés, vendant des vêtements semblables chez Old Navy et Banana Republic», ajoute Mme Liebmann.

Par ailleurs, Gap gère des inventaires trop importants, et ses prix sont trop chers.

Les erreurs de marchandisage et de tarification de Gap pèsent sur sa rentabilité, car Gap doit faire des soldes et des ventes pour se débarrasser de ses stocks.

«L'image de marque de Gap est toujours terne et elle n'apporte rien de nouveau ou d'excitant sur le marché», a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail. «Les produits sont toujours identiques et ennuyeux.»

Jeff Kirwan, PDG de la marque Gap, a démissionné plus tôt cette année. Gap a remplacé Kirwan par Neil Fiske, un ancien dirigeant de Billabong qui a contribué à transformer Bath & Body Works.

La moitié des ventes de Gap proviennent des achats en ligne et des magasins entrepôts. D’ailleurs ces deux divisions sont en croissance et enregistrent des profits.

Ses 1000 magasins à travers le monde, dont plusieurs d’entre-deux étant situés dans des centres d’achats presque déserts, représentent l’autre moitié des ventes.

Au début de novembre, Gap comptait près de 800 magasins en Amérique du Nord.

Les analystes estiment que le plan de fermeture des magasins pourrait l’aider à redevenir une entreprise rentable à long terme.

Une stratégie similaire a fonctionné pour des chaînes telles que Ralph Lauren et Michael Kors.

Le cours de l'action de Gap a augmenté de 5% mercredi.