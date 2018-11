Jean-François Blanchette recouvre sa liberté

Jean-Philippe Blanchette ne sera pas demeuré longtemps au pénitencier.

Le 12 janvier 2018, le Saguenéen de 37 ans avait été condamné à 30 mois de détention pour avoir causé la mort de sa conjointe, Kathleen Haché-Binette, lorsque sa camionnette s'était renversée sur la rue Jobin, dans l'arrondissement de Chicoutimi, le 15 août 2014. Son taux d'alcoolémie de .142 dépassait la limite permise.

Mais le 18 juillet dernier, une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada l'a autorisé à sortir. Blanchette a obtenu une semi-liberté prélibératoire dans une maison de transition avec des privilèges de sortie.

«Vous réalisez maintenant le rôle que l'alcool a pu jouer dans l'accident. Vous n'avez plus envie de consommer», a écrit la Commission des libérations conditionnelles dans sa décision. Vous avez pris conscience qu'on pouvait tout perdre en un événement. Vous pensez à la victime et aux proches tous les jours. Vos remords concernant le décès de votre passagère apparaissent sincères. Vous êtes en mesure de bien fonctionner en société, votre réseau social constitue un filet de sécurité et vous avez un emploi qui vous attend.»

La mère de la victime, Francine Haché, savait qu'il sortirait bien avant la fin de sa peine. «Je m'y attendais, mais pas si vite», a-t-elle déclaré.

Ce qui est encore plus décevant pour elle, c’est que la Commission n’impose que deux conditions à Blanchette pour sortir: ne pas consommer d'alcool et éviter les débits de boisson.

«Je pense que tu pognes plus en volant une sacoche ou pour un coup de poing sur la gueule que si tu tues quelqu'un en état d'ébriété, a exprimé Francine Haché. Je trouve que ce n'est pas assez sévère à sa sortie. On dirait que ce n'est pas grave (les faits). La vie continue, à part les six mois en prison.»

Le Code criminel interdit à Jean-Philippe Blanchette de conduire jusqu'en janvier 2020. Mais depuis le 12 avril 2018, il peut demander à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) un permis restreint à condition que son véhicule soit muni d'un éthylomètre. Il a d’ailleurs entrepris les démarches.

C’est un autre coup dur pour Francine Haché. «Où est la punition là-dedans? Il n'y en a pas. Oui, il a une famille, mais ma fille aussi c'était ma famille.»

Francine Haché réitère, donc, sa demande que l'alcool au volant soit puni plus sévèrement, un vœu qu'elle exprime le jour même où sa fille aurait eu 32 ans.