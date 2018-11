La division ferroviaire de Bombardier payante pour la Caisse

Contrairement à celui de Québec dans la C Series, l’investissement de la Caisse de dépôt et placement dans la division ferroviaire de Bombardier échappe aux difficultés financières de la multinationale québécoise.

Dans une note récente, l’analyste Benoit Poirier de Desjardins estime que la participation de la Caisse dans Bombardier Transport vaut aujourd’hui 2,19 milliards $ US. C’est 46% de plus que les 1,5 milliard $ US que l’institution avait déboursés en février 2016.

C’est sans compter que la Caisse a déjà touché 255 millions $ US en dividendes grâce à cet investissement, calcule Desjardins.

Il faut dire qu’en trois ans, le bénéfice d’exploitation de Bombardier Transport sera passé de 657 à 895 millions $ US, tandis que la marge aura progressé de 8,7 à 9,5 % des revenus.

Notons tout de même que pour en arriver à cette amélioration des résultats, Bombardier Transport a notamment licencié des milliers de travailleurs en 2016 et 2017.

Plus que le rendement garanti

L’évaluation de 2,19 milliards $ US surpasse la valeur de 2,03 milliards $ US que la participation de la Caisse aura à la fin de 2018, en tenant compte du rendement annuel composé minimum de 15 % auquel elle a droit en vertu de l’entente conclue avec Bombardier en 2015.

De plus, si le taux de change avec le dollar américain demeure stable, la Caisse profitera d’un rendement additionnel de 5,5% découlant de la dépréciation du huard.

Bombardier pourra racheter la participation de la Caisse à partir de février prochain. Plus tôt cette année, les analystes s’attendaient à ce que l’entreprise profite de cette possibilité rapidement, mais cette perspective s’est subitement éloignée avec la révélation, le 8 novembre, d’un trou temporaire de 600 millions $ US dans ses liquidités.

La Caisse n’a pas souhaité commenter le dossier, mercredi.

Rappelons que la valeur de l’investissement de 1,3 milliard $ effectué en 2016 par le gouvernement Couillard dans les avions C Series, récemment rebaptisés A220, a perdu au moins 178 millions $ selon les plus récents états financiers de Bombardier et d’Airbus.