La maison où est décédé Johnny Hallyday cambriolée

La maison où est décédé le chanteur Johnny Hallyday, près de Paris, a été cambriolée lundi soir, et des montres et des bijoux ont notamment été dérobés, a-t-on appris jeudi auprès du parquet.

Le montant précis du préjudice n'est pas connu, a précisé le parquet.

Le soir même, trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue, mais ils ont depuis été mis hors de cause et remis en liberté, a-t-on appris de même source.

Les gardiens de la propriété baptisée «La Savannah», où est décédé le chanteur en décembre 2017, ont découvert l'effraction lundi soir, a précisé à l'AFP une source policière, confirmant une information de RTL.

Les voleurs auraient pénétré par une fenêtre de cette maison située à Marnes-la-Coquette, à l'ouest de Paris, selon cette source.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête.

Le 6 décembre 2017, jour du décès de la star à l'âge de 74 ans, une foule de fans s'était pressée devant les grilles de cette villa cossue entourée d'un parc, pour rendre hommage à la star.

Dans le cadre d'un litige judiciaire sur l'héritage du chanteur opposant ses enfants et sa veuve Laeticia Hallyday, la justice française a gelé une partie de ses biens en avril, faisant notamment interdiction à cette dernière de vendre cette propriété.