Le chanteur Jonas de nouveau en couple?

Jonas a surpris l’équipe du magazine 7 Jours lors de la première du spectacle Hôtel du Cirque Éloize en apparaissant bras dessus bras dessous avec son ex-copine, Carmen.

Le chanteur est-il à nouveau en couple avec celle qui a fait battre son cœur pendant quatre ans? Malheureusement, il n’a pas voulu confirmer que Carmen et lui formaient officiellement un couple, souhaitant prendre les choses lentement.

«Carmen et moi, nous avons été ensemble pendant quatre ans. Nous avons connu des hauts et des bas, et nous avons aussi pris des pauses ici et là. Puis, il y a six mois, nous avons décidé de prendre des chemins différents pour de bon. Mais, finalement, on s’est revus, et on a constaté qu’il y a encore une petite étincelle entre nous qui pourrait rallumer le feu. Ça brûle encore entre nous, alors nous nous donnons une autre chance. Nous verrons bien où cela va nous mener!» a-t-il confié au journaliste du 7 Jours sur place à l’événement.

Couple ou pas, le duo a attiré tous les regards sur le tapis rouge!