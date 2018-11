Les francophones de l’Ontario se mobilisent

Une semaine après l’annonce d’importantes compressions dans les services en français, la communauté francophone entreprend une série d’actions pour convaincre Doug Ford de revenir sur sa décision.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) multiplie les démarches afin de faire annuler l’abolition du Commissariat aux services en français de l’Ontario et l’abandon du projet d'Université de l'Ontario français, à Toronto.

Lors d’un point de presse, l’organisation a annoncé que plus de 12 000 personnes ont signé une pétition pour se joindre à la «résistance» et que plus de 32 000$ ont été amassés

L’AFO prévoit également une série de manifestations le 1er décembre prochain, devant les bureaux de députés provinciaux.

Pas de nouvelles du gouvernement

Le premier ministre de l’Ontario ne s’est toujours pas entretenu avec l’AFO, malgré une demande pour le rencontrer exprimée.

Du côté conservateur, Andrew Scheer a accepté de rencontrer Carol Jolin, président de l’AFO.

«Nous avons eu l’occasion de le rencontrer pour lui donner notre version des faits, parce qu’il n’avait entendu que M. Ford et Mme Mulroney», dit-il.

Amanda Simard, seule députée franco-ontarienne conservatrice, a publiquement dénoncé les mesures de son propre gouvernement ce mercredi.

Des recours juridiques sont envisagés par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).