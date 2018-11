Les stations de ski sont prêtes à ouvrir leurs pentes en Estrie

Difficile de croire que nous ne sommes que le 22 novembre. Il fait froid et l'Estrie a accueilli des dizaines et des dizaines de centimètres de neige ces derniers jours. Il s'agit d'une combinaison gagnante pour les stations de ski de la région.

Orford et Sutton ouvriront leurs pentes aux skieurs et planchistes dès ce week-end, soit deux semaines plus tôt que prévu.

Les canons à neige fonctionnaient jeudi et des exercices de sauvetage avaient cours en prévision de la saison hâtive.

Pour Mélanie Morier d'Orford, c'est une situation exceptionnelle. «Au cours des 25 dernières années, il n'y a que deux fois où nous avons pu ouvrir en novembre», a-t-elle dit.

Un hiver précoce

Si la neige et le froid nous ont précipités dans l'hiver, plusieurs acteurs de l'industrie touristique jubilent. D'ailleurs à quelques pas de la station, l'auberge Estrimont affiche presque complet toutes les fins de semaine.

L'industrie touristique en Estrie, c'est 25 000 employés, 9,6 millions de visiteurs par année qui en font profiter à 2100 entreprises.