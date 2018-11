Peut-être une saisie record de meth au Québec

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation jeudi de cinq hommes en lien avec ce qui pourrait être la plus importante saisie de méthamphétamine de l’histoire du Québec.

Tommy Charrette, 25 ans, de Sainte-Mélanie, Steven Sideris, 25 ans, de Laval, Steven Arthur Gaglia, 28 ans, de Laval, Pierre-Luc Savoie, 35 ans, de Saint-Félix-de-Valois et Pierre-Olivier Clément, 35 ans, de Saint-Jean-de-Matha, ont tous été arrêtés jeudi.

Les cinq hommes ont comparu au palais de justice de Joliette en après-midi pour faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, de trafic de stupéfiant et de complot. Ils sont demeurés détenus.

Tous ces individus étaient connus des policiers, entre autres parce qu’ils entretenaient des liens avec des membres du crime organisé, mais aussi parce qu’ils fournissaient de la drogue à plusieurs organisations criminelles.

Leur arrestation fait suite à une enquête amorcée en mars 2018 au cours de laquelle la Sûreté du Québec (SQ) avait procédé en mai à ce qui serait la plus importante perquisition de méthamphétamine de l’histoire du Québec.

Des millions de comprimés

L’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) avait alors démantelé l’un des plus importants laboratoires de drogue de synthèse au Québec, à Chertsey, dans Lanaudière. Les limiers de la SQ s’étaient ensuite rendus dans un club de golf désaffecté situé à Sainte-Béatrix.

Plus de 1,7 million de comprimés de méthamphétamine avaient été saisis, tout comme 4 kg de cocaïne et 114 kg de méthamphétamine pure permettant de produire entre 20 000 et 25 000 comprimés.

Selon nos informations, la présumée tête dirigeante de ce réseau n’a toutefois pas été arrêtée. Tommy Loyer, 32 ans, à qui appartenait le terrain de golf où avait eu lieu la perquisition en mai, était alors introuvable.