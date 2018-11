Pluie à venir malgré un froid record

Des records de froid ont été enregistrés pour Montréal au cours des deux derniers jours, mais la neige et la température glaciale pourraient être chose du passé dès lundi.

Vous n’avez pas rêvé: il a fait froid à Montréal jeudi, très froid.

Les températures ont battu deux importants records. Au moment le plus chaud de la journée, le mercure a pointé à -9,2 °C, soit quelques dixièmes de moins que la marque précédente pour un 22 novembre qui était de -8,9 °C.

Aussi, au matin, le thermomètre a indiqué une température de -17,8 °C dans la métropole, soit trois degrés de moins environ que l’ancien record de froid établi à -14,4 °C le 22 novembre 1972.

Situation anormale

Mercredi, la température minimale a aussi dépassé le record précédent pour la même date.

«C’est une situation typique de froid, mais c’est complètement anormal pour un mois de novembre», a expliqué le météorologue à Environnement Canada, Denis Thibodeau.

Selon lui, c’est une circulation de froid en provenance du nord qui explique cette situation hors du commun.

«Ce ne serait pas surprenant d’avoir d’autres records [vendredi] parce que sur le sud du Québec comme Montréal et l’Outaouais, ce sera plus froid encore que la nuit [de mercredi à jeudi]», a-t-il ajouté.

Bientôt de la «sloche»

Cette vague de froid fera toutefois vite place à des températures plus proches des normales de saison, qui sont d’environ 4 °C le jour et entre -5 °C et -6 °C la nuit.

Dès vendredi, on annonce des températures d’environ -5 °C alors que la fin de semaine sera plus chaude. Environnement Canada prévoit un mercure maximum de 1 °C pour samedi et de 5 °C pour la journée de dimanche.

Aussi, de la pluie est prévue dans la nuit de samedi à dimanche et pendant la journée de lundi. Les accumulations pourraient être de 15 mm et ainsi effacer toute la neige au sol.

«En ville, pas en banlieue, dans la nuit de dimanche à lundi, il pourrait ne plus y avoir de neige», a averti le météorologue Denis Thibodeau, en ajoutant que de nouvelles chutes de neige sont toutefois prévues mardi et mercredi.

Les températures resteront relativement douces et près des normales de saison pour le restant de la semaine.