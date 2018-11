Un conseiller municipal tient des propos sexistes à l'hôtel de ville

Le conseiller Richard Guay a causé des remous en pleine commission sur les finances alors qu’il a félicité sa collègue Lisa Christensen en insinuant que la question qu’elle venait de poser était impressionnante «pour une femme mécanicienne».

Porte-couleur de Projet Montréal, Mme Christensen, qui a longtemps travaillé dans le secteur de l’automobile notamment en animant l’émission de radio «The Car Show», venait de poser une question précise en lien avec les filtres à particules des autobus aux dirigeants de la Société de transport de Montréal (STM).

Celle-ci a tout d’abord paru surprise, puis a envoyé des regards incrédules à d’autres commissaires pendant le tour de parole de M. Guay, membre d’Ensemble Montréal.

La conseillère de Projet Montréal Laurence Lavigne-Lalonde a ramené le sujet sur le tapis lorsqu’elle a pris la parole à son tour, mentionnant d’emblée qu’elle souhaitait que tous travaillent dans la collégialité et qu’elle estimait le commentaire de M. Guay « complètement déplacé ».

Excuses

À la fin de la période de questions, celui-ci a repris la parole pour s’excuser de ses propos « très malhabiles ».

«J’ai le plus grand respect pour elle, on travaille conjointement dans l'arrondissement depuis un an déjà, nous avons beaucoup d'atomes crochus. Elle est mécanicienne, je suis mécanicien. On discute beaucoup ensemble», a-t-il dit.

Les deux élus travaillent ensemble depuis plusieurs années dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles et ont tous deux de l’expérience en travail mécanique. « [Quand on sait cela], on comprend mieux pourquoi elle posait des questions pointues sur les filtres », a expliqué M. Guay, qui a dit avoir formulé son commentaire, car il constatait de l’étonnement dans la salle en lien avec les questions de Mme Christensen.