Retour imminent du capitaine des Canadiens

À 6 pi 4 po et 230 lb, Shea Weber fait déjà peur. Quand tu lui rajoutes une moustache digne d’un shérif d’une ville du Midwest américain, il devient encore plus terrifiant. Les Hurricanes de la Caroline risquent d’être la première équipe à redécouvrir le côté viril du nouveau capitaine du Canadien de Montréal.

Avant la visite des Hurricanes, mardi au Centre Bell, Weber a offert des séances de torture à ses coéquipiers lors d’un simple entraînement sur la glace des Sabres de Buffalo au KeyBank Arena. Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi ont goûté à la médecine de l’homme montagne, le surnom donné par Mike Babcock, durant des exercices près du filet.

«Ça me manquait, a dit Gallagher. J’aime ça me tirailler avec lui, ça me rappelle quand il jouait à Nashville et que je réussissais à le fâcher. J’ai un peu mal après, mais ça ira!»

Spectateur attentif des renversements de Weber contre Gallagher et Kotkaniemi, Carey Price a bien résumé la scène.

«Je m’ennuyais de voir ce gros-là frapper des joueurs devant moi!» a-t-il répliqué avec le sourire.

Près d’un an plus tard

Si Weber a recommencé à bousculer ses coéquipiers à l’entraînement, c’est le signe d’un retour prochain. À la veille du match contre les Sabres, l’une des équipes de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec sept victoires d’affilée, Claude Julien a confirmé qu’il recevra bientôt de l’aide à la ligne bleue.

«Ça va bien pour Shea, a souligné Julien. Je dirais que si ça continue ainsi, il y a des chances de le revoir mardi prochain. Pour cette semaine, c’est non. C’est sa première semaine avec du contact. Il revient de loin. Ça fait un an. Médicalement, on ne veut pas précipiter les choses. Mais comme je le disais, il y a de grosses possibilités de le revoir en uniforme contre la Caroline mardi.»

En Weber, Julien retrouvera son défenseur numéro un. Même s’il n’a pas joué depuis le 16 décembre 2017, le numéro 6 aidera à solidifier le groupe de défenseurs.

«Chaque fois que tu joues sans ton capitaine, tu dois vivre sans un grand leader, a mentionné Julien. On sait tous qu’il a une grande influence, et pas juste sur la patinoire. On ne retrouvera pas uniquement Shea Weber le joueur, mais aussi le grand leader.

«Mais Shea ne sera pas l’unique réponse à nos problèmes défensifs, a-t-il continué. La réponse est dans le vestiaire, il s’agira d’un défi pour tout le groupe.»

Si Julien doit compter les dodos avant mardi prochain, c’est probablement la même chose pour Price.

«On est excités de voir qu’il revient bientôt, a répliqué le numéro 31. Il est une partie très importante de notre équipe. C’est dur de remplacer un gars comme lui, non seulement en raison de sa présence physique sur la patinoire, mais aussi dans le vestiaire.»

En bref

Le Canadien a rappelé le défenseur Brett Kulak du Rocket. L’ancien des Flames de Calgary a inscrit 11 points (trois buts, huit aides) en 19 matchs à Laval.