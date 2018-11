Saguenay est incapable de recruter un vérificateur général

La Ville de Saguenay est incapable de se trouver un nouveau vérificateur général, a appris TVA Nouvelles.

Le poste est affiché depuis le mois d'avril dernier. Mais après sept mois de recherche, la Ville n'a reçu aucune candidature satisfaisante.

«Dès le mois avril, on a fait un appel d'offres provincial. À ce moment, on n'a pas trouvé de candidat qui faisait l'affaire. Donc on est allé dans un deuxième appel d'offres et au deuxième tour, on n’a eu aucune candidature», a expliqué le président de la commission des ressources humaines de Saguenay, Marc Bouchard.

Jusqu’à l’été dernier, le poste de vérificateur général de Saguenay était occupé par François Gagnon. Ce dernier avait été nommé par le gouvernement du Québec à la suite du départ controversé de Rina Zampieri, en 2016.

Saguenay exige de son futur vérificateur général qu’il détienne un diplôme universitaire en administration, mais également le titre de comptable professionnel agréé auditeur. Le candidat ne doit pas avoir été membre du conseil ni employé de Saguenay au cours des quatre dernières années.

Saguenay fait des pieds et des mains depuis le printemps dernier pour dénicher la perle rare. Malgré deux processus d’affichage différents et même l’embauche d’un chercheur de tête, la Ville n’a trouvé personne.

«C'est un emploi assuré pour sept ans avec un bon salaire qui est réglementé par la loi. Et aucun candidat pour Saguenay! Extrêmement dommageable. Je me dis que c'est impossible qu'il n'y ait personne à travers le Québec qui a le goût de venir donner un coup de main à Ville de Saguenay», a lancé la présidente de l’arrondissement de Jonquière, Julie Dufour.

Résultat: la Ville se retrouve sans vérificateur depuis plusieurs mois. Donc, en attendant, Saguenay doit rendre des comptes directement au ministère des Affaires municipales.