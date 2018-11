Shania Twain veut écrire pour Céline Dion

Shania Twain est déterminée à écrire une chanson pour sa compatriote Céline Dion. La reine de la country a admis que cela fait longtemps qu'elle veut composer pour la légendaire artiste francophone, et elle va se donner les moyens d'y arriver.

«Un de mes rêves est qu'elle enregistre une de mes chansons. J'adorerais qu'elle chante une de mes chansons. Je vais lui en écrire une. Je l'aime, elle est si talentueuse», a confié la chanteuse à Entertainment Tonight. Cependant, la chanson ne sera pas un duo. Comme elle l'explique «je pourrai écrire la chanson et elle la chantera».

Mais avant cela, Shania Twain aide des jeunes à réaliser leurs rêves, en étant juge pour l'émission Real Country, avec Jake Owen et Travis Tritt. «On a tant de grands artistes qui ont besoin d'être découverts, explique Shania Twain. On doit leur faire de la place, et surtout pour la diversité. On a besoin de plus de femmes. C'est ma passion, la vraie country.»