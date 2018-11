Simon Gouache sait se vendre

Des billets, il en aura bientôt vendu 50 000, sans panneau publicitaire ni publications Instagram. Simon Gouache a appris à se vendre, mais il aura surtout appris à parler à son public avec une honnêteté déconcertante sans prétention.

«Avec ce spectacle, j’avais envie de vous faire passer une belle soirée et de vous donner envie de faire passer une belle soirée aux gens que vous aimez. Si vous avez passé une belle soirée, parlez-en à votre famille, à vos amis. En échange, je vous promets de toujours vous présenter du matériel original, travaillé, de ne jamais vous prendre pour acquis ».

Voilà l’entente, plutôt équitable, que l’humoriste prend avec son public après chaque représentation, depuis bientôt un an: des numéros bien exécutés en échange d’une petite tape dans le dos.

Un pacte qui lui a permis de remplir, soir après soir, des salles de spectacle sans annonce télévisée ni grands coups d’éclat sur les réseaux sociaux. Le bouche-à-oreille lui aura suffi. La preuve, pour la deuxième fois en quelques mois, son spectacle affiche complet, vendredi, à la Salle Albert-Rousseau, à Québec.

Simon Gouache est peut-être un cordonnier mal chaussé. Avant d’être humoriste, il a travaillé pendant deux ans pour une grande agence de publicité à Montréal à titre de concepteur-rédacteur. C’est l’humour qui aura finalement eu raison, deux fois plutôt qu’une, puisqu’il prépare déjà son deuxième spectacle.

Aussitôt dit, aussitôt fait

«Je me suis rendue là où je suis aujourd’hui grâce aux gens qui se sont déplacés pour venir me voir, a-t-il dit. C’est un défi que je me suis lancé : leur offrir le plus de spectacles possible, aussi longtemps que possible.»

Chose promise, chose due. Même s’il lui reste 37 représentations pour compléter la tournée de «Gouache par Simon Gouache», son premier spectacle solo, il travaille – secrètement - sur son nouveau spectacle. Il est d’ailleurs en rodage, un peu partout au Québec, pour prendre le pouls du public.

Il n’aura pas le luxe de s’accorder un répit dans les prochains mois. Si la tournée du premier se termine en mars 2019, celle du second devrait s’amorcer quelque part au printemps 2019. La différence entre les deux c’est que, cette fois-ci, il a la conviction que les gens l’attendent.

«Ça vient avec une certaine pression, a-t-il confié. Quand j’ai sorti le premier, il y avait quelques personnes qui me suivaient, mais sans plus. J’étais dans l’anonymat le plus total. Pour le deuxième, c’est différent.»

Être différent

L’arrivée du deuxième spectacle ainsi que sa nomination au Gala des Oliviers pour le numéro de l’année lui auront confirmé qu’il a emprunté la bonne voie en choisissant le rire à une stabilité certaine. L’humoriste avoue qu’il a eu besoin de près d’une décennie pour se débarrasser du syndrome de l’imposteur sur scène, un sentiment dont il s’est libéré tout récemment.

Il faut avoir vu un numéro, tiré du rodage de son deuxième spectacle, pour comprendre que ce doute, qui l’a longtemps habité, lui vient de son anxiété. Un numéro qu’il a par ailleurs décidé de retirer.

«Ce n’est pas que je ne veux pas parler de mon anxiété, au contraire. Le problème c’est que je voulais trouver une façon originale, différente, d’en parler et je n’y arrivais pas, ça prenait toute la place dans ma tête. J’ai décidé de l’enlever après avoir discuté avec mon scripteur».

«L’anxiété teinte tout mon spectacle, car c’est mon moteur de créativité», a-t-il poursuivi.

Il aura tôt compris que c’est dans la différence que se cultive l’intelligence. L’humour lui aura certainement servi à canaliser cette bête noire, qui le force à travailler d’arrache-pied et à redoubler d’efforts pour satisfaire son public.

«Je ne veux pas me contenter. Je veux que le public décèle les différences entre le premier et le deuxième spectacle, qu’il perçoive une nouvelle facette de ma personnalité, tout en reconnaissant mon énergie et ma créativité», a-t-il expliqué.

Les trois humoristes de Simon Gouache

Contrairement à la majorité, Simon Gouache n’écoute que très peu de musique. C’est plutôt des spectacles d’humour qui tournent en boucle chez lui parce que le rire, c’est ce qui le fait vibrer. Voici les trois humoristes américains, qui l’ont autant fait rire que réfléchir, qu’il souhaite vous faire découvrir.

Marc Maron

«Si vous n’avez à écouter qu’un seul spectacle de Marc Maron, écoutez «More Later». C’est un humoriste qui est là depuis longtemps ; il a commencé à faire de l’humour à 20 ans et il approche bientôt la soixantaine. Quand il parle, on sent toute son expérience. Si je l’aime autant, c’est aussi parce que c’est l’humoriste le plus authentique que je connaisse. C’est un gars anxieux et colérique, mais il reste toujours franc et honnête avec son public.»

Sebastian Maniscalco

«Sur scène, il est drôle, efficace et très physique! Son deuxième one-man-show est aussi drôle, sinon meilleur, que le premier, et ça c’est tout qu’un exploit. C’est un gars qui fait juste de la scène, on ne le voit pas à la télévision ni au cinéma. C’est loin d’être une grande vedette américaine, mais malgré tout, il a rempli quatre fois le Madison Square Garden tellement il est bon. Il est venu à Montréal, il y a quelques années, et je suis allé le voir deux fois plutôt qu’une.»

Neal Brennan

«C’est le co-créateur du Chappelle’s Show. Quand le spectacle a été annulé, Neal Brennan s’est mis à faire de la scène, mais il a dû recommencer au bas de l’échelle, dans ses toutes petites salles. Il faut écouter "3 Mics", sur Netfilx, un spectacle dans lequel il parle de sa dépression, de son enfance difficile, mais de façon extraordinaire et brillante.»