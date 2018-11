Technologies marines : aide fédérale pour deux organisations de Rimouski

Ottawa verse une contribution financière majeure à deux organismes de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, qui œuvrent dans le secteur des sciences et des technologies marines.

Cette aide permettra de consolider des emplois hautement spécialisés dans la région.

Le gouvernement fédéral octroie 2,4 millions de dollars au Centre de recherche des biotechnologies marines (CRBM) et au Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités de recherche appliquée et de transfert technologique vers des entreprises.

Pour le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, la région est devenue un pôle mondial dans le domaine de la biotechnologie marine. Ces aides vont permettre de renforcer la capacité d’innovation des organismes.

«Ce qu’on constate aujourd’hui, c’est que le pôle maritime qui s’est développé ici dans la région de Rimouski est fort important. C’est porteur d’avenir. On parle de technologies vertes. On parle de maintien et de création d’emplois. On parle de développer de nouvelles technologies qui vont faire que Rimouski, toute la région et tout le pôle vont rester dans les premières loges. C’est se donner les moyens de réussir», explique M. Champagne.

Au CRBM, cette aide permet la consolidation de plus de 33 emplois hautement spécialisés en région.