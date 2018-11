Tunnel Atwater fermé: les fautifs pourraient être poursuivis

L’entrepreneur qui aurait gaffé mardi en perçant une conduite d’eau de 24 pouces, inondant le tunnel Atwater et forçant sa fermeture prolongée, devra payer la note, s’il est déterminé que l’erreur lui est attribuable.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, la Ville de Montréal n’hésitera pas à entreprendre un recours judiciaire sous forme de réclamation contre l’entrepreneur fautif.

Cette semaine, le nom de la compagnie Environnement routier NRJ a été mentionné par les autorités comme étant le responsable des travaux où la fuite est survenue. Jointe par TVA Nouvelles, la compagnie n’a pas voulu émettre de commentaires jeudi.

«Actuellement, on poursuit des analyses rigoureuses afin de déterminer ce qui s’est passé. Une chose est certaine, un entrepreneur doit toujours vérifier les infrastructures souterraines avant de faire son excavation et s’il est démontré qu’il y a eu faute, il y aura poursuite», a déclaré Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Or, si la Ville de Montréal apprend que l’entrepreneur avait été mal informé sur l’existence des conduites souterraines et qu’on ne lui avait pas fourni les bons plans, la Ville indique que la compagnie ne sera pas mise en cause et qu’il n’y aura pas de recours judiciaire possible.

L'arrondissement Sud-Ouest confirmait jeudi avant-midi que le tunnel serait rouvert dans les deux directions juste à temps pour l'heure de pointe, dès 15h. La voie est déjà partiellement rouverte en direction sud, vers le centre-ville de Montréal.