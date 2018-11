380 000 $ recueillis pour la recherche et l’innovation sur le vieillissement

Une somme de 380 000 $ a été recueillie jeudi soir lors du la 9e Grande soirée Dégustation Découvertes au profit de la Fondation de l’Institut de gériatrie de Montréal (FIGM).

Plus de 300 personnes ont pris part à l’événement animé par Louise Deschâtelets, auquel assistait notamment la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Le président d’honneur était Sylvain Prud'homme, président et chef de la direction de Lowe's Canada.

Un hommage a été rendu à l’homme d’affaires et philanthrope André Chagnon, qui est président du conseil de la Fondation Lucie et André Chagnon. Des témoignages ont été livrés par la mairesse Valérie Plante, le chef d’antenne du TVA Nouvelles Pierre Bruneau, les sportifs Sylvie Bernier et Bruni Surin, le directeur musical de l’OSM Kent Nagano, le ministre libéral Jean-Yves Duclos et la juge Andrée Ruffo.

«Les fonds recueillis cette année vont nous permettre de soutenir la recherche sur le vieillissement et la diffusion des connaissances, en plus d’offrir des soins spécialisés aux personnes ayant des problèmes cognitifs. L’espoir de vivre en santé plus longtemps nous concerne tous, et le rayonnement de l’expertise de l’Institut de gériatrie de Montréal nous permet de faire une différence tangible dans les soins offerts aux personnes plus âgées partout au Québec», a dit Luc Maurice, président du conseil d’administration de la FIGM et président fondateur du Groupe Maurice.