Bris d’aqueduc: difficile de savoir précisément ce qu’il y a sous terre

Des travaux ont provoqué deux importants bris d’aqueduc cette semaine à Montréal, inondant notamment le tunnel Atwater. La technologie n’a pas développé un outil efficace afin d’aider les entrepreneurs à détecter avec précision ce qu’il y a sous terre. Ils doivent souvent se référer à des plans qui ne sont pas toujours mises à jour.

Les experts soulignent à quel point le sol est encombré. En plus du réseau d’aqueduc, il faut penser aux égouts, à la fibre optique et aux différents tunnels.

«Souvent, les plans sont plus ou moins précis, a expliqué Raymond Desjardins, professeur de génie civil à Polytechnique Montréal. Ces plans ont été tracés lors de la conception et s’il y a des modifications lors de la construction, on ne les a pas incluses au plan. De plus en plus, on produit des plans tels que construits. Il faut donc toujours y aller avec beaucoup de prudence.»

Plus de 900 bris d’aqueduc sont recensés par année dans la grande région de Montréal, en plus de 185 fuites de gaz.