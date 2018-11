Claude Gauthier lance un 21e album

À quelques semaines de fêter son 80e anniversaire de naissance, Claude Gauthier s'est fait un cadeau: un 21e album en carrière.

Auteur-compositeur-interprète depuis maintenant 60 ans, le Québécois a encore des choses à raconter, comme il le fait dans 12 nouvelles pièces originales qui forment «80 ans et 60 ans de chansons», un effort maintenant en vente.

Avec sa guitare, l'artiste parle notamment de l'amitié («Banc de bois») et s'intéresse au temps des Fêtes («Noël aux cheveux blancs»). Il propose également une version enregistrée en concert de «Chanson d'automne».

Dès le départ, son texte «Je chante» explique pourquoi il a choisi de ne pas se taire, de poursuivre le chemin qu'il a commencé à tracer il y a six décennies. Une fois de plus, il partage des préoccupations.

«Je chante pour notre planète qui ne va pas et qui m'inquiète / Je chante tous nos enfants à venir, dans quel tourment, quel avenir / Je chante pour un monde meilleur, et donner un sens au bonheur... / Je chante au cas où les oiseaux ne chanteraient plus dans les roseaux», dit-il.

Maintes fois primé au cours de sa carrière, Claude Gauthier a reçu le Prix Hommage Québecor en 2017.