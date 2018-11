Croisières Baie-Comeau mise sur le tourisme d’aventure

Croisières Baie-Comeau se tourne vers le tourisme d’aventure pour la prochaine année.

Cette nouvelle clientèle plus jeune pourra profiter du vaste terrain de jeu qu’est la Manicouagan, selon l’organisation.

Des contacts ont déjà été établis avec des compagnies de croisière comme Zegrahm. Leurs navires sont plus petits, avec 400 ou 500 passagers à bord, mais ils veulent découvrir le territoire des monts Groulx avec l’aide de la Réserve mondiale de la biosphère et d’Attitude nordique.

«C’est vraiment une autre clientèle. Elle est plus jeune, très active, et elle cherche à sortir des sentiers battus. Pour eux, c’est vraiment d’aller faire du "hiking" dans les monts Groulx ou du zodiac autour de l’île René-Levasseur. C’est vraiment quelque chose qui va les faire vibrer», a dit la directrice générale Renée Dumas.

Selon la durée de l’escale, les croisiéristes d’aventure pourraient être transportés dans le nord par hélicoptère, hydravion ou autocar.

D’ailleurs, l’organisme a connu une saison 2018 exceptionnelle avec la visite de plus de 15 000 passagers et membres d’équipage, soit trois fois plus de touristes que l’an dernier.

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes en a profité. Leur nombre est passé de 56 à 425 visiteurs en un an pour cet attrait touristique. Leurs visites guidées d’une heure et demie avec guide interprète anglophone ont été appréciées.