Déjà une opération de déneigement à Saguenay

Des citoyens se questionnent sur les opérations de déneigement à Saguenay.

Alors qu’à peine une quarantaine de centimètres de neige sont tombés, la Ville a déjà entrepris des opérations de chargement de neige.

Les employés municipaux ont été chargés d’élargir les rues et ramasser la neige, et ce, même si les quantités accumulées ne sont pas très importantes.

Des citoyens ont été étonnés de voir de telles opérations à ce temps-ci de l’année et s’interrogent sur leur nécessité alors que la Ville de Saguenay a annoncé dernièrement qu’un montant supplémentaire de 1,2 million de dollars sera nécessaire pour boucler le budget de déneigement de 2018.

«C'est des dépenses inutiles. Avant de l'enlever, il faut attendre qu'elle tombe [la neige]», lance un citoyen interrogé par TVA Nouvelles.

La Ville de Saguenay explique que les opérations de chargement ne coûtent pas grand-chose puisque ce sont des employés municipaux, déjà en poste, qui effectuent le travail.

« J'avoue que c'est un peu surprenant qu'on puisse se faire dire : pourquoi on ramasse la neige alors que si on ne la ramassait pas on se ferait dire : pourquoi vous ne la ramassez pas, explique le porte-parole de la Ville, Jeannot Allard. Nos employés sont sur place de toute façon. On se prépare pour la neige qui va arriver. On prévoit le coup pour ce qui s'en vient tout simplement »,

Saguenay ajoute qu'elle ne s’occupe que des artères principales et des rues des centres-villes.

La Ville prévoit que la facture pour le déneigement s’élèvera à 15,2 millions de dollars pour 2018.