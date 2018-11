Droguée, une mère échappe son bébé sur l'autoroute

Des policiers en Floride ont procédé à une intervention troublante sur une autoroute alors qu'une mère droguée et paniquée a échappé son bébé sur la tête en voulant fuir les autorités.

Les agents se sont présentés sur l'autoroute 40 parce que la femme zigzaguait au travers les véhicules. «Elle agissait de façon erratique, fonçant sur les voitures. Elle tenait un très jeune enfant dans ses bras», raconte la policière Lauren Lettelier du bureau du shérif de Marion County.

Sur les images captées par la caméra corporelle d'un des policiers, on peut voir la femme qui court dans la direction opposée. «Elle croyait que l'agent était un monstre qui voulait boire son sang. C'est le genre de chose que la drogue fait faire aux gens», ajoute Mme Lettelier.

Dans sa course frénétique, la mère a échappé son bébé qui est tombé sur la tête. Elle a ensuite poursuivi sa course. Une fois qu'elle a été arrêtée, elle a confié aux policiers avoir consommé de la méthamphétamine et d'autres drogues.

L'enfant a été transporté au centre hospitalier où il se remet d'une importante fracture du crâne.

Quant à la mère, elle fait face à des accusations de maltraitance aggravée d'enfant et d'avoir résisté à son arrestation.