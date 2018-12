Guillaume Duranceau-Thibert est «heureux d’inspirer les autres»

Guillaume Duranceau-Thibert cumule les chapeaux: copropriétaire d’une pépinière, chroniqueur et animateur à la télévision, mais aussi grand voyageur devant l’Éternel. Grâce à son livre «Partir sans destination», il souhaite inspirer les gens à explorer le monde sans crainte, le nez dans le vent...

Guillaume, en deux ans, ta vie a pris tout un virage!

Oui. Après avoir créé ma chaîne YouTube il y a un peu plus de deux ans, plusieurs choses qui n’étaient pas prévues ont déboulé. À la base, je travaille dans le commerce familial six mois par année et, depuis mes 18 ans, je pars plusieurs mois en hiver. Ma mère m’a donné la piqûre du voyage. Des portes se sont ouvertes... Quelqu’un m’a suggéré de créer ma chaîne YouTube, alors que je ne connaissais absolument pas ça. (rires) Quant au livre, j’ai toujours écrit des carnets de voyage dans lesquels je consignais mes états d’âme, mes souvenirs. Quand j’ai commencé mes chroniques à la télévision, on m’a approché pour me proposer d’écrire un livre. Je ne savais pas si j’en serais capable, mais j’ai essayé, et j’ai pris un grand plaisir à écrire une première histoire. Puis, ç’a fait boule de neige. J’ai beaucoup écrit pendant mes voyages, et ça m’a remis dans le bain: les couleurs, les odeurs... ç‘a facilité l’écriture.

Qu’espères-tu apporter aux lecteurs?

Avant de faire ce livre, j’avais déjà beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs m’ont dit qu’ils me suivaient, que je leur avais donné le goût de voyager et qu’ils étaient partis. J’ai beaucoup de plaisir à lire ces témoignages. C’est la meilleure paye pour moi! Ça me donne envie de continuer à partager avec eux. Je suis heureux d’inspirer les autres comme j’ai été inspiré. Mais on n’est pas obligé d’avoir envie de me suivre pour lire mon livre! C’est un peu un tremplin pour ceux qui n’ont jamais voyagé, mais ça s’adresse aussi à ceux qui sont aguerris. J’espère que ça va donner le goût aux gens de partager leurs expériences avec moi! Je suis fier d’avoir créé un outil... Le but du livre est un peu de suggérer aux gens de dire oui et d’avoir confiance en la vie quand des rencontres se présentent. J’espère qu’ils seront capables de changer leurs destinations au gré de leurs rencontres, plutôt que de suivre des étapes précises. Les gens sont généralement bons; il faut simplement s’écouter et écouter son instinct. Je ne me force jamais. Si je pense que ce qui se présente ne me rendra pas heureux, eh bien, je n’y vais pas.

Quel voyage t’a le plus marqué?

Les voyages que j’ai le plus appréciés sont ceux où je me suis fait des amis que j’ai pu revoir ensuite. C’est dans les petits détails qu’on réalise que la planète n’est pas si grande.