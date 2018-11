Ils passent leur vendredi fou... à réparer des électros

Des bénévoles ont décidé de faire un pied de nez au Vendredi fou en réparant gratuitement lampes, grille-pain, cafetières et autres objets désormais plus faciles à jeter aux poubelles qu’à remettre en état.

La «Shop à réparer», qui se tiendra à Trois-Rivières pour la première fois, réunira une vingtaine de bénévoles exaspérés par la surconsommation, qu’ils jugent encouragée par les rabais du Vendredi fou.

Il y aura parmi eux un technicien en électronique, un informaticien, un concepteur en génie électrique, un professeur de physique doué en informatique et quelques grand-mères auxquelles les fermetures éclair ne résisteront pas bien longtemps.

Deuxième vie

«Notre activité permet de réaliser que nos choses ne sont pas vraiment finies, qu’on peut les réparer et leur donner une plus longue durée de vie», explique le chargé de projet à Environnement Mauricie Thierry Archambault Laliberté.

Il souhaite que ce type d’initiative gagne en popularité à travers la province pour briser le cycle du gaspillage.

Les bénévoles amèneront leurs outils et s’installeront à des tables selon leur domaine de compétence. Ce sera premier arrivé, premier servi, de 14h à 19h.

Un technicien en électronique de l’aluminerie de Bécancour, en lock-out depuis 10 mois, fera partie des bénévoles.

Normand Daigle estime pouvoir réparer une panoplie de petits appareils électroniques. Il souhaite aider les autres à l’approche des Fêtes.

Du gaspillage

«J’ai beaucoup de temps à donner. J’aime le principe que les gens fassent réparer plutôt que de remplacer tout de suite par du neuf. Je trouve que c’est du gaspillage», dit l’homme qui travaille à l’usine d’aluminium de Bécancour ABI depuis 27 ans.

Il n’y a pas de garantie que tout pourra être réparé, mais M. Archambault Laliberté est enthousiaste, vu les professionnels qui ont accepté de donner de leur temps. Il arrive par ailleurs que seulement nettoyer, resserrer les pièces ou refaire une soudure puisse régler un problème rapidement.

La Shop à réparer est d’abord une initiative environnementale, mais se tiendra dans un des quartiers les plus pauvres de Trois-Rivières pour donner un coup de pouce aux gens à faible revenu.

«Quand on fait des activités comme cela, on réalise qu’on a une plus grande marge de manœuvre que ce qu’on pensait à l’origine. Les gens en situation de pauvreté ont vraiment intérêt à reprendre le contrôle sur leur consommation», dit M. Archambault Laliberté.