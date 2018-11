Jalouse, elle fait voler en éclat la garde partagée de leur chien

Un couple lesbien qui avait instauré une garde partagée pour son chien adoré après sa séparation se retrouve trois ans plus tard au milieu d’une bataille judiciaire qui s’est transportée jusqu’à la Cour suprême de New York.

En se laissant, en 2015, Niki Doll et sa partenaire, April Calahan, avaient décidé de maintenir une bonne relation pour que leur bulldog français, Gigi, ne soit pas trop bouleversé par leur rupture, selon le «NY Post». Celui-ci passait donc de l’appartement de l’une à l’appartement de l’autre toutes les deux semaines, dans l'harmonie.

L’été dernier, les choses se sont toutefois gâtées lorsque Calahan a appris que son ex-conjointe avait trouvé une nouvelle flamme et qu’elle s’était mariée, une situation qui l’a rendue folle de jalousie, apprend-on dans des documents de la cour.

C’est une amie de Doll qui a informé Calahan, lors d’un «beach party», que son ex s’était remise en couple. «Elle était complètement intoxiquée et disait à mon amie qu’elle m’aimait encore et qu’elle savait à quel point (leur chienne) Gigi était importante à mes yeux, témoigne Doll. Et que pour se venger, elle était pour s’accaper du chien par pure rancune.»

Peu après, Calahan lui a envoyé un courriel l’avisant qu’elle mettait fin à la garde partagée. Elle précisait qu’elle avait besoin de prendre cette décision afin de pouvoir tourner la page et de redevenir plus sereine. «Je vais donner à Gigi la plus heureuse vie possible avec une cour arrière juste pour elle», ajoutait-elle dans son courriel.

Mais comme elle était attachée à son «toutou», il n’était pas question pour Doll de l’abandonner sans rien faire. Devant le juge, elle a fait valoir que Gigi jouait un rôle de soutien affectif qui l’aide à calmer son anxiété et ses états dépressifs.

Malgré leurs tentatives de régler leur différend par avocats interposés durant plusieurs mois, les deux ex-conjointes ont coupé court aux discussions le mois dernier. Leur cause a abouti au plus haut tribunal de l’État de New York. Et l’issue demeure bien incertaine, même si c’est Doll, officiellement, qui est propriétaire du chien, qu’elle a acheté pour 1500$ en 2009.

C’est que pendant de nombreuses années la loi new-yorkaise a considéré la propriété animale au même titre que n’importe quel bien de consommation: une voiture, une peinture, ou tout autre objet. La personne qui avait le reçu (d’achat) était désignée propriétaire en règle.

La loi a toutefois changé en 2013. Un magistrat de la Cour suprême de l’État a alors statué, dans un jugement qui allait servir de jurisprudence en matière de garde canine, qu'il faudrait dorénavant tenir compte du lien émotionnel unissant l’humain et la bête. Le reçu d'achat n'allait plus suffire. Ce jugement risque donc d'avoir un impact certain sur la suite et la fin de cette acrimonieuse bataille entre Doll et Calahan pour leur chienne Gigi.