Julie Boulet critique l'absence de son frère à un événement important

L'absence du ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, à une importante inauguration jeudi fait réagir.

Parmi les voix qui déplorent la situation : sa propre sœur, l'ex-ministre Julie Boulet.

Selon elle, il est inconcevable que ni le ministre responsable de la région ni la ministre du tourisme n’aient assisté à la coupure du ruban du nouveau Centre d’Événements et de Congrès interactifs de Trois-Rivières. Un projet qui a nécessité un investissement privé de 48 millions de dollars.

«Le tourisme d’affaires et de congrès est deux fois plus payant que le tourisme d’agréments», a expliqué Julie Boulet, vendredi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«C’était important de la part de nos élus d’aller remercier les investisseurs d’avoir eu cette vision et cette audace-là. C’est une question de respect», a ajouté l’ancienne ministre.

Celle qui a précédemment occupé les mêmes fonctions que son frère, en plus d'occuper des fonctions ministérielles notamment aux Transports et au Tourisme, ne semble pas impressionnée de ce qu'elle voit jusqu'à maintenant des députés caquistes de la Mauricie.

Selon Jean Boulet, deux représentants du comté étaient présents, jeudi, lors de l'inauguration.

«Un problème de communication entre l’organisation et mon cabinet explique mon absence lors de l’événement de jeudi alors que mes fonctions ministérielles me retenaient à l’extérieur de Trois-Rivières», a assuré le ministre Boulet par voie de communiqué.

«Je tiens à réitérer mon appui et ma fierté envers le Centre d’Événements et de Congrès interactifs de Trois-Rivières. Il s’agit d’une infrastructure qui sera porteuse pour l’économie de la ville et de toute la région. Je félicite les promoteurs et propriétaires qui ont cru au potentiel de Trois-Rivières et de la Mauricie pour y implanter leur projet», a-t-il précisé.

Julie Boulet a également réagi au reportage de TVA Nouvelles diffusé plus tôt cette semaine qui rapportait que le député de Maskinongé Simon Allaire n'aura pas de bureau de compter d'ici 2019.

L'immeuble qui abritera son futur bureau est toujours en construction et il n'a pas l'intention de se trouver un local temporaire d'ici là.