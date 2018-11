La Coupe Vanier à TVA Sports jusqu'en 2023

La grande messe du football universitaire canadien sera présentée en exclusivité à TVA Sports jusqu'en 2023. La chaîne sportive québécoise a ainsi annoncé avoir prolongé son partenariat avec USports, vendredi midi, pour la diffusion de la Coupe Vanier ainsi que des demi-finales canadiennes.

«TVA Sports est fier de renouveler son entente avec USports jusqu’en 2023 et de continuer à présenter les grandes rivalités québécoises et canadiennes du football universitaire, a déclaré Serge Fortin, vice-président, TVA Sports. Avec la diffusion de plus de 60 événements sportifs en direct des quatre coins du Québec, ce partenariat démontre une fois de plus notre engagement à assurer une présence partout dans la province. TVA Sports est une tribune exceptionnelle pour faire connaître ces athlètes de haut niveau».

Diffuseur officiel depuis 2015, TVA Sports continue d’être la référence en football universitaire, notamment avec la présentation des matchs de la saison régulière au Québec. En mars dernier, TVA Sports a aussi renouvelé son entente avec le Réseau du sport étudiant du Québec jusqu’en 2023.

TVA Sports est d’ailleurs à Québec cette fin de semaine afin d'assurer la couverture de la 54e Coupe Vanier. L’émission d’avant-match sera présentée en direct du Stade Telus-UL à compter de 12 h 30. Suivra la rencontre tant attendue entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Mustangs de Western.