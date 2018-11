Laitue romaine: trois nouveaux cas de E. coli recensés au Québec et en Ontario

Trois nouveaux cas d’infection à la bactérie E. coli en lien avec la laitue romaine ont été répertoriés au Québec et en Ontario, annonce l’Agence de la santé publique du Canada.

Au total, 17 cas ont été recensés au Québec, 4 en Ontario et 1 au Nouveau-Brunswick, pour un total de 22 au pays.

Les autorités demandent toujours à la population du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick d’éviter de manger de la laitue romaine sous toutes ses formes. Les consommateurs sont également invités à bien laver et désinfecter tous les contenants ayant pu entrer en contact avec de la laitue romaine au cours des dernières semaines.

Quiconque possédant encore de la laitue romaine est invité à la jeter.

La cause de cette contamination n’a toujours pas été officiellement identifiée et l’enquête des autorités canadiennes et américaines se poursuit.