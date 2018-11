Le mégaprojet du Phare va aller de l’avant à Québec

Malgré la forte opposition citoyenne exprimée ces dernières semaines lors des trois soirées d’information et de consultation sur le projet du Phare, Michel Dallaire a indiqué que son mégaprojet ira de l’avant.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait beaucoup de monde qui vienne nous défendre ce soir [mercredi]. Ce n’est pas un forum pour ça. C’est un forum qui est là pour écouter les gens qui ne sont pas d’accord», a fait remarquer le promoteur du projet.

Ce dernier a assuré du même souffle que les sondages montrent un fort appui de la population de Québec à ces quatre tours, dont une de 65 étages, à Sainte-Foy.

«Grosse nuance»

M. Dallaire, qui a tenu à assister à toutes les séances publiques de la Ville, a répété que l’idée de faire construire une tour aussi haute à l’entrée de Québec venait de son Groupe, non pas du maire.

«M. Labeaume ne m’a pas appelé pour me demander de faire un édifice de 65 étages. M. Labeaume a demandé publiquement que le Groupe Dallaire, pour ce site-là, fasse un projet significatif pour la région de Québec. Il y a une grosse nuance», a-t-il insisté.

Craintes minimisées

L’homme d’affaires a par ailleurs minimisé les craintes qui concernent les désagréments liés à 10 années de travaux.

«La portion qui dérange, c’est quand on creuse. Mais on n’est pas 10 ans en excavation. Après l’excavation, on travaille à l’intérieur de notre site», a-t-il assuré.

Selon lui, les travaux au Phare et ceux prévus, dans le même secteur, pour le réseau de transport structurant (notamment pour le pôle d’échanges) ne se nuiront pas mutuellement.

«On se coordonne avec la Ville pour faire les travaux en même temps et pour ne pas ouvrir une rue deux fois», a-t-il illustré.

Michel Dallaire espère que les travaux du Phare pourront débuter au printemps 2019. Le promoteur devra obtenir les permis municipaux nécessaires à chacune des phases de construction du mégaprojet.